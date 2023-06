Vide grenier : Ecole Sainte-Marie Cour de l’école Montmeyran, 11 juin 2023, Montmeyran.

Montmeyran,Drôme

L’APEL (Association des parents ‘élèves) de l’école Sainte-Marie de Montmeyran propose un vide-grenier dans la cour de l’école..

2023-06-11 à 07:00:00 ; fin : 2023-06-11 12:00:00. .

Cour de l’école rue du stade

Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The APEL (parents’ association) of Sainte-Marie de Montmeyran school is organizing a garage sale in the schoolyard.

La APEL (asociación de padres) del colegio Sainte-Marie de Montmeyran organiza una venta de garaje en el recinto escolar.

Die APEL (Association des parents ‘élèves) der Schule Sainte-Marie in Montmeyran bietet einen Flohmarkt im Schulhof an.

Mise à jour le 2023-06-01 par Valence Romans Tourisme