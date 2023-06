VIDE TA CHAMBRE Cour de l’école Joliot Curie Naintré Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne VIDE TA CHAMBRE Cour de l’école Joliot Curie Naintré, 24 juin 2023, Naintré. VIDE TA CHAMBRE Samedi 24 juin, 10h00 Cour de l’école Joliot Curie Pré-réservation des mètres linéaires à faire avant le 17 juin au 0749067813 (2 € par mètre linéaire et 3 € par mètre linéaire avec une table). L’APE les P’tits Ecoliers organise son 1er VIDE TA CHAMBRE « enfants et puériculture » le samedi 24 juin 2023 de 10h à 17h dans la cour de l’école Joliot Curie.

Les exposants seront les parents d’élèves. L’événement est ouvert au public.

Le tirage de la tombola sera fait en fin de journée.

Les fonds récoltés serviront à financer de futures actions auprès des enfants de l’école. Cour de l’école Joliot Curie place gérard philippe 86530 naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T10:00:00+02:00 – 2023-06-24T18:00:00+02:00

