Marché de Noël Cour de l’école Janailhac, 1 décembre 2023, Janailhac.

Janailhac,Haute-Vienne

Marché organisé par le Comité des Fêtes.

Producteurs, artisans, tombola, buvette, boissons chaudes, gâteaux, animations et contes pour enfants.

Ambiance musicale par l’Escola dau Mont-Gargan.

Venue du Père Noël et balade en calèche.

Ateliers – exposition et vide-maison à la Maison Garnier..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

Cour de l’école Salle des fêtes

Janailhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Market organized by the Comité des Fêtes.

Producers, craftspeople, tombola, refreshments, hot drinks, cakes, entertainment and storytelling for children.

Musical entertainment by Escola dau Mont-Gargan.

Santa Claus and horse-drawn carriage rides.

Workshops, exhibition and home sale at the Maison Garnier.

Mercado organizado por el Comité des Fêtes.

Productores, artesanos, tómbola, refrescos, bebidas calientes, pasteles, animaciones y cuentacuentos para los niños.

Animación musical a cargo de la Escola dau Mont-Gargan.

Papá Noel y paseos en coche de caballos.

Talleres, exposición y venta de artículos para el hogar en la Maison Garnier.

Vom Comité des Fêtes organisierter Markt.

Produzenten, Handwerker, Tombola, Getränkestand, warme Getränke, Kuchen, Animationen und Märchen für Kinder.

Musikalische Umrahmung durch die Escola dau Mont-Gargan.

Auftritt des Weihnachtsmanns und Kutschenfahrt.

Workshops – Ausstellung und Hausverkauf im Maison Garnier.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus