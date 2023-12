Prochaine session vélo-école Cour de l’école Gambetta Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Prochaine session vélo-école

Mercredi 10 janvier 2024, 09h30
Cour de l'école Gambetta

Les inscriptions pour la prochaine session de vélo-école sont ouvertes :

Départ le mercredi 10 janvier à 9h30 !

Vous pouvez nous contacter et/ou vous pré-inscrire via le formulaire ici

12 sessions de 2h pour apprendre les bases pour rouler à vélo en sécurité !

Cour de l'école Gambetta
18 Rue Léon Gambetta, 33130 Bègles

