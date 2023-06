Immo – A French touch made in Germany cour de l’école Felix Toussaint Houilles, 17 septembre 2023, Houilles.

IMMO propose un mélange culturel franco-allemand explosif, où l’on retrouve jonglage, magie, musique et acrobatie. Avec des numéros encore plus délirants, il revient sur les objets typiques, traditions, clichés et particularités de la France et de l’Allemagne. IMMO garde les recettes qui ont fait le succès de ses précédents spectacles : son énergie, sa bonhomie, et son incroyable rapport au public, associés à ses performances de jonglage, d’acrobatie sur monocycle ou de magie, en intégrant un fil rouge.

En tant qu’allemand installé en France depuis plus de 20 ans, il met en perspective quelques particularités, clichés ou traditions de la France et de l’Allemagne. Ainsi, il va nous montrer des recettes culinaires exotiques (en préparant en live une choucroute allemande un peu spéciale…), nous apprendre des mots allemands à travers un numéro de mentalisme, nous faire (re)découvrir Kraftwerk, et peut-être même lancer un débat franco-allemand sur le foot ou le nucléaire…

De et avec : Immo

cour de l’école Felix Toussaint Rue Félix Toussaint, 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

jonglage cirque

©B.Zanzottera