Vide-Greniers de l’école élémentaire Henri Fabre Cour de l’école élémentaire Henri Fabre, 13 mai 2023, Marignane.

La cour de l’école devient le temps d’une journée, un grand vide-greniers. C’est l’occasion pour certains de faire place nette dans les armoires à linge et placards… Pour d’autres de faire des emplettes à petits prix, ou tout simplement se balader..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . .

Cour de l’école élémentaire Henri Fabre Rue Pierre Mayan

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The school yard becomes a big garage sale for a day. It is the occasion for some to clear out their cupboards and closets… For others to shop at low prices, or simply to walk around.

El patio del colegio se convierte por un día en una gran venta de garaje. Para algunos es una oportunidad de vaciar sus armarios y roperos… Para otros, es la ocasión de hacer compras a bajo precio, o simplemente de pasear.

Der Schulhof wird für einen Tag zu einem großen Flohmarkt. Für manche ist dies die Gelegenheit, ihre Wäscheschränke und Kleiderschränke aufzuräumen… Für andere, um zu kleinen Preisen einzukaufen oder einfach nur zu bummeln.

Mise à jour le 2023-04-05 par Office de Tourisme de Marignane