Ciné’toiles : Les Goonies Cour de l’école du Pialon, 9 août 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Le cinéma en plein air au mois d’août pour vous permettre de découvrir ou redécouvrir des filmes cultes des années 80..

2023-08-09 à 21:45:00 ; fin : 2023-08-09 23:45:00. .

Cour de l’école du Pialon

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Open-air cinema in August to discover or rediscover cult films from the 80s.

Cine al aire libre en agosto, donde podrá descubrir o redescubrir películas de culto de los años 80.

Open-Air-Kino im August, bei dem Sie Kultfilme aus den 80er Jahren entdecken oder wiederentdecken können.

Mise à jour le 2023-05-25 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence