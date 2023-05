Spectacle familial « Contes revisités : Le Petit Poucet » Cour de l’école, 24 juin 2023, Chaussy.

Spectacle familial « Contes revisités : Le Petit Poucet » Samedi 24 juin, 15h30 Cour de l’école Gratuit

La compagnie Scopitone vous propose deux spectacles décalés et piquant qui revisitent nos contes et légendes. Découvrez Cendrillon suivi du Petit Poucet.

Cendrillon

Savon noir, eau de javel, bicarbonate ou vinaigre blanc, Cendrillon compte autant de produits ménagers que de tâches à effectuer dans son nouveau foyer. Une vraie bonne à tout faire qui ne peut compter ni sur sa marâtre, ni sur ses belles sœurs. La suite nous la connaissons tous… Mais ici, le Cendrillon de la compagnie Scopitone s’amuse à détourner l’histoire par l’objet et la manipulation : un livre-disque vinyle raconte le conte originel tandis que les différents personnages sont inspirés par l’univers des produits ménagers.

Petit poucet

À l’image des précédents spectacles de Scopitone, Petit Poucet reprend les codes qui ont fait la marque de fabrique de la compagnie : un livre-disque vinyle qui raconte le conte originel, un castelet créé sur mesure dans une esthétique vintage, un détournement de l’histoire par l’objet et la manipulation, une interprétation décalée et piquante qui se moque des clichés et stéréotypes forts présents dans les contes.

Ici, Poucet est sûrement pauvre et petit, mais pas d’esprit ! Sous ses faux airs de tire au flanc, il est sans doute le plus éveillé de l’école malgré ses protège-cahiers écornés et ses buvards imbibés. Quand ses cancres de frères ne font que redoubler, il collectionne les bons points et reste le seul à pouvoir rapporter son bulletin signé ! Un spectacle décalé pour premier·e·s de la classe, celles et ceux près du radiateur et leurs parents.

Cour de l’école Place Charles de Gaulle, chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 20 32 00 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@le-pivo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T15:30:00+02:00 – 2023-06-24T16:30:00+02:00

theatre spectacle

Grégory Bouchet