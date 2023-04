Spectacle-concert « Échappée Vieille » Cour de l’école, 11 juin 2023, Chaussy.

Spectacle-concert « Échappée Vieille » Dimanche 11 juin, 11h30 Cour de l’école Gratuit

Gaby, Antoine et Nadine, trois marionnettes de taille humaine, sont trois retraités de bonne humeur. Sur une place ou dans un parc, ils installent leur remorque dans un joyeux désordre pour y présenter un spectacle cocasse racontant les déboires de deux résidents en maison de retraite bien décidés à faire le mur pour goûter à nouveau aux saveurs de la vie, renouer les contacts sociaux et… faire la fête ! Entre fête foraine, spectacle de rue, musique et danse endiablée, leur but est clair : créer la rencontre et retisser le lien intergénérationnel confisqué depuis de longs mois lors de la crise sanitaire.

Habitué du festival de la marionnette de Charleville-Mézières, Alain Moreau signe une nouvelle fois avec Échappée Vieille un spectacle généreux rempli d’humanités.

Cour de l'école Place Charles de Gaulle, chaussy Chaussy 95710 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T11:30:00+02:00 – 2023-06-11T13:00:00+02:00

spectacle concert

Amelia Denisa Zabava