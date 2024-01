Festival Phare Cour de l’Archevêché Arles, samedi 27 juillet 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27

fin : 2024-07-28

Cette édition du Festival Phare dédiée aux courts métrages, se tiendra dans la cour de l’Archevêché d’Arles le 27 et 28 juillet.

Dans la galaxie du cinéma, le court métrage a un statut à part : espace d’expression des talents émergents, il permet toutes les audaces narratives et visuelles. Le Festival Phare a la volonté de donner à découvrir, à s’émerveiller et à aimer le format court.



La compétition nationale et internationale propose aux jurys des cinéastes, étudiants et au public de découvrir une sélection sémillante de courts métrages en fiction, documentaire et animation.

Cour de l’Archevêché Place de la République

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



