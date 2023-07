Les Rues en Musique – Récital de piano Cour de l’archevêché Arles, 28 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

À tout juste 24 ans, la pianiste canado-ukrainienne Anastasia Rizikov possède les qualités qui font les grands artistes : musicalité, virtuosité, maîtrise du son et personnalité..

2023-07-28 19:00:00 fin : 2023-07-28 20:15:00. .

Cour de l’archevêché place de la République

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



At just 24 years of age, Ukrainian-Canadian pianist Anastasia Rizikov possesses the qualities that make great artists: musicality, virtuosity, mastery of sound and personality.

Con sólo 24 años, la pianista ucraniano-canadiense Anastasia Rizikov reúne todas las cualidades que hacen grandes a los grandes artistas: musicalidad, virtuosismo, dominio del sonido y personalidad.

Mit gerade einmal 24 Jahren besitzt die kanadisch-ukrainische Pianistin Anastasia Rizikov die Eigenschaften, die große Künstler ausmachen: Musikalität, Virtuosität, Klangbeherrschung und Persönlichkeit.

