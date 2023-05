Les Suds à Arles – Perrate Cour de l’archevêché, 10 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Pour sa 28e édition, le festival Les Suds, à Arles accueille Perrate en concert, pour un Moment Précieux dans la Cour de l’Archevêché..

2023-07-10 à 22:30:00 ; fin : 2023-07-10 23:30:00. EUR.

Cour de l’archevêché place de la République

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For its 28th edition, the Les Suds festival in Arles welcomes Perrate in concert, for a Precious Moment in the Cour de l?Archevêché.

En su 28ª edición, el festival Les Suds de Arles recibe a Perrate en concierto para un Momento Precioso en la Cour de l’Archevêché.

Ausgabe des Festivals Les Suds in Arles gibt Perrate ein Konzert für einen kostbaren Moment im Hof des Erzbischofs.

Mise à jour le 2023-05-26 par Office de Tourisme d’Arles