Rencontres des savoir-faire Dimanche 17 septembre, 10h00 Cour de l’Archevêché Arles Entrée libre

En partenariat avec la communauté d’agglomération ACCM, le service patrimoine de la Ville d’Arles, la CMA PACA organise la seconde édition des « Rencontres des savoir-faire ».

Cet événement réunira des artisans et professionnels qui œuvrent pour la construction, la restauration ou la réhabilitation de bâtiments anciens et pa-trimoniaux (pouvant être protégés au titre des monuments historiques ou situés dans un site patrimonial remarquable), et dans la restauration du patrimoine (meubles, bijoux, livres, instruments…) dont la qualité et le savoir-faire sont mis en avant lors de démonstrations ou présentations : taille de pierre, maçonnerie, ferronnerie d’art, menuiserie, sols, couvertures, peinture de décors, reliure, restauration de meuble ancien…

Une véritable mise en lumière des entreprises et artisans locaux du patrimoine tout au long d’une journée ludique, immersive et informative, à vivre en famille.

Cour de l’Archevêché Arles Place de la République, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 36 36 42 XVIIe XVIIIe siècle Accès piéton

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

@CMA PACA