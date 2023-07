Les Rues en Musique – Eric Le Sage & Aline Piboule Cour de l’Archevêché Arles, 2 août 2023, Arles.

Les Rues en Musique – Eric Le Sage & Aline Piboule Mercredi 2 août, 18h30 Cour de l’Archevêché Entrée Libre

Éric Le Sage & Aline Piboule

Récital de piano à quatre mains

En collaboration avec Arts et Musiques en Provence

Musicien au jeu poétique, profond et subtil, reflétant une personnalité authentique et généreuse, Éric Le Sage est l’un des pianistes français les plus célébrés. Représentant incontournable, à travers le monde, de « l’école française du piano », il est récompensé par de nombreux prix internationaux, notamment pour ses sublimes enregistrements sur les intégrales de Schumann et Fauré. Aline Piboule, quant à elle, est remarquée pour ses interprétations alliant puissance, énergie et extrême sensibilité. Elle est saluée récemment pour la redécouverte d’œuvres françaises du début du 20e siècle jusqu’alors méconnues. Son disque Fauré/Dutilleux a été référencé dans « La discographie idéale du piano » du magazine Classica, et son disque de musiques françaises rares figure parmi les 15 meilleurs disques CHOC de l’année 2021. Tous deux sont régulièrement invités dans les plus grands festivals en France et à l’étranger.

Ils se retrouvent en concert à quatre mains pour interpréter des chefs-d’œuvres de la musique romantique et française. Un moment mêlant virtuosité, poésie et amitié. Au programme : Poulenc, Ravel, Schubert, Brahms…

Eric Le Sage (piano) , Aline Piboule (piano)

Cour de l’Archevêché Place de la République, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T18:30:00+02:00 – 2023-08-02T19:45:00+02:00

