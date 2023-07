NUITS TROPICALES: PÖ Cour de l’archevêché Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône NUITS TROPICALES: PÖ Cour de l’archevêché Arles, 13 juillet 2023, Arles. NUITS TROPICALES: PÖ Jeudi 13 juillet, 23h00 Cour de l’archevêché Gratuit Les Nuits du festival se décalent chaque soir de lieu en lieu, d’ambiance en ambiance : des Nuits nomades, tour à tour patrimoniale dans la Cour de l ‘Archevêché, en friche à Croisière, bucolique aux Jardins d’été et Hortus, pour danser avec la planète… des étoiles toujours plein les yeux !

Concerts gratuits

✅ Jeudi 13 juillet – PÖ

DJ SET

Dans la Cour de l’Archevêché

Laissez-vous électrocuter par cette dj-performeuse qui récolte tout ce que le continent africain, le Brésil et l’Amérique afro-caribéenne contiennent de musiques underground survitaminées !

