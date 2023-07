MOMENT PRÉCIEUX – Perrate Cour de l’archevêché Arles, 10 juillet 2023, Arles.

MOMENT PRÉCIEUX – Perrate Lundi 10 juillet, 22h30 Cour de l’archevêché A partir de 15€

MOMENT PRÉCIEUX – COUR DE L’ARCHEVÊCHÉ

Lundi 10 juillet 2023

à 22h30

Entre abbatiale romane et palais du XVIIe siècle, la Cour de l’Archevêché accueille des concerts avec des artistes rares ou en formation inédite. Avec ses 400 places assises, elle offre l’écrin idéal pour ces musiques intimistes, profanes ou sacrées.

______________________________

✅ PERRATE

Andalousie/Espagne / 60 min.

D’une magistrale inventivité, il passe des racines du flamenco à des horizons stylistiques jusque-là jamais franchis. Si ce saisissant cantaor s’abreuve à la source d’une grande lignée du cante gitano d’Utrera, il se plait aussi à voyager de romances sépharades et pièces du Siècle d’Or en inspirations afro-caribéennes et même dadaïstes !

Sur cette insolite ligne du temps, sa voix profonde – presque noire, dit-il – nous traverse au gré des palos : fandangos populaires, bulerías ou frétillantes séguedilles, traditionnelles siriguiyas, soleás et chaconas de negros y gitanos… jusqu’à une toná quasi mystique. Avec l’électrisant Raül Refree aux arrangements, son chant abyssal plonge au cœur d’une orthodoxie intime, radicale, et naturellement atemporelle.

>> https://youtu.be/7HAsRZjONdk

Tarif plein : 22€

Tarif réduit : 15€

Tarifs hors frais de location.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Cour de l’archevêché Place de la République, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/billetterie/fr/2023/festival/concert-perrate »}] [{« data »: {« author »: « Ville de Nu00eemes », « cache_age »: 86400, « description »: « Dans les coulisses des ru00e9pu00e9titions de Tres golpes.nTrois u00e9lu00e9ments clu00e9s du flamenco pour une soiru00e9e entre tradition et modernitu00e9 avec TOMu00c1S DE PERRATE et RAu00dcL REFREE.nu2139ufe0f+du2019infos sur notre site www.nimes.frn#Nu00eemes #VilledeNu00eemes #VivreNu00eemes », « type »: « video », « title »: « TOMu00c1S DE PERRATE et RAu00dcL REFREE TRES GOLPES au Festival flamenco de Nu00eemes », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/7HAsRZjONdk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=7HAsRZjONdk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCHLr0SPSowOVCV_h73ymMxA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/7HAsRZjONdk »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T22:30:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-10T22:30:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00