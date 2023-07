ON-OFF Cour de l’Archevêché Arles, 4 juillet 2023, Arles.

ON-OFF 4 – 8 juillet Cour de l’Archevêché

Le festival ON-OFF, programmé par la Ville dans la cour de l’archevêché jusqu’au 8 juillet, a l’ambition de mettre à l’honneur la jeune création à travers des projections, des spectacles musicaux et des performances.

Le programme de la journée le ON

Librairie Photo brésilien: tous les jours à partir de 17h: rencontre-signature avec des photographes présents à Arles pour échanger sur leur travail.

Les Arlésiens: Dans un photo-call, Jonathan Pierredon propose de rassembler l’album de famille des Arlésiens. Ce projet documentaire va constituer une mémoire vive et un patrimoine unique du Pays d’Arles. Une immersion dans la culture arlésienne avec pour fil conducteur la photographie vernaculaire.

Voyons-voir, au-delà de l’image : Héloïse Gousset propose une double lecture de l’image à travers la cartomancie. Comme un coaching, l’artiste va préparer en amont le photographe à présenter son portfolio lors d’un rendez-vous professionnel.

Atelier écouter-voir: quelle correspondance quel est le lien entre photographie et musique? Capucine Demnard crée un atelier sur tapis, à l’ombre de l’arbre avec ses instruments, pour jouer et faire édcouter, relaxer, exprimer son ressenti visuel et aider à visualiser ses projets, comme un double dialogue non verbal.

Mardi 4 juillet: 10h: table ronde:Le livre d’artiste, un pont entre l’Amérique Latine et l’Europe

17h: voyage dans l’administration avec Arnaud Camboulives, Sandrine Champion, Jean-Philippe Roinsard, Joëlle Mestas, Nedim Imre et Mattheiu Baudeau

Mercredi 5 juillet: 10h: table ronde: échanges autour de la collection un fonds photographique brésilien de la BNF avec Héloïse Conesa, Marcella Marer et Denise Zanet

11h30: Atelier: écouter-voir avec Capucine Demnard

Rendez-vous: 15h30: Nexus avec Action hybride Maria Clark (dessin performance) et Géraldine Villemain, photographe.

16h30: table ronde Photographes de l’Antropocène avec Yann-Arthus Bertrand.

17h30: table ronde: l’écosystème du photographe avec Laure Bouvet, Philippe Servent, Marie Guillemin, Lucie Sassiat, Matthieu Baudeau

jeudi 6 juillet 10h: table ronde: Bricoler l’image: les modes d’emploi des photographies dans le contemporain avec Barbara Bragato, Bruno Zozal et Chloé Nicosia.

Atelier à 11h30: écouter-voir

Table ronde à 17h: Identité IA: avec Stéphanie de Roquefeuil, David Raichman, Arnaud Février et Matthieu Baudeau

Vendredi 7 juillet:

Workshop à 9h30: Close your eyes to see better: un atelier proposé par Joao Kulcar

Table ronde à 10h: la photographie autrement: avec Shinji Nagabe, Elsa Leydier et Ioana de Mello

11h30: atelier écouter-voir avec Capucine Demnard

13h: table ronde: 1 professionnnel, 100 statuts

Samedi 8 juillet:

10h: table ronde: une carrière en livre photos: 30 ans de production éditoriale avec Claudia Jaguaribe et Marcella Marer

11h: table ronde Afirmaçao!: l’affirmation d’une génération, exposition actuellement en place à la Fab, espace culturel du fonds de dotationAgnès B avec Sabrina Fidalgo, Carolina Arantas et William Massey.

14h30: Photos de tête, lecture par Aimée-Sara Bernard.

Programme du jour, la nuit, le OFF

Cartes blanches aux curateurs et artistes invités en valorisant leurs productions.

Le prix ON/OFF et MBP destiné à la jeune photographie européenne sera remis lors de la soirée de clôture.

Brazil Imprevisto: meilleur projets photographiques retenus par la festival Photo Paranapiacaba et privilégiant les créations transversales. Séquence de dessins-haïkus par Keyla Sobral: souvenirs photographiques, notes issues de la mémoire affective. Projections-performances entre photographes invités…

La Bourse du talent: elle veut répondre aux attentes des artistes émergents. Elle devient un porte-voix avec l’accent mis sur les nouvelles écritures documentaires et les contraintes de médiation de l’image.

Le repas de Griffeuille: appelés à manifester notre solidarité avec les habitants du quartier de Griffeuille, nous organisons un repas partagé le 7 juillet à partir de 16h30. Les clichés documentant dans un esprit généreux ce moment convivial seraient projectés le 8 juillet dans la cour de l’Archevêché

Mardi 4 juillet:

21h30: Live projection 1: Brazil Imprevisto Bang: scènes de guérilla urbaine dans les bidonvilles de Rio, entrecoupées de scènes de films et documentaires de la seconde guerre mondiale…

22h: Live projection 2: Rendez-vous récurrents: poésie vidéographique de Madina Djoussoeva, la galerie arlésienne du jour, les 6 du Bal des rejetons, 3 sélectionnés Prix ON/OFF et Bourse du Talent (Vivien Ayrolles)

Live projection 3: 22h45: rendez-vous avec Cécile Rives présentée par Marcel Bataillard, Philip Blenkin-sop, French Cowboy de Mia Macfarlane

minuit à 2h: DJ set de Meyer

Mercredi 5 juillet:

21h30: Live Projection 1, 21h30: Brazil Imprevisto: « la tête et tout le reste »

22h: Live Projection 2: 22h: rendez-vous récurrents: poésie vidéographique de Madina Djoussoeva, la galerie arlésienne du jour, les 6 du Bal des rejetons, 3 sélectionnés Pix ON/OFF et Bourse du Talent (Paloma Laudet)

22h45: Live Projection 3: rendez-vous avec Marie-Sophie Danckaert, Florian Riuz, Ygan Müller, Photo doc et les Rencontres de Marrakech

Minuit à 2h: DJ Set

Jeudi 6 juillet:

21h30:Live Projection1: Brazil Imprevisto o Parque: Andrea Eichenberger dialogue avec l’histoire de l’art et les gens de Florianopolis, île du Sud du Brésil en proie à la spéculation immobilière, dont il est natif…

22h: Live Projection 2: Rendez-vous récurrents rendez-vous récurrents: poésie vidéographique de Madina Djoussoeva, la galerie arlésienne du jour, les 6 du Bal des rejetons, 3 sélectionnés Prix ON/OFF et Bourse du Talent

22h45: Live Projection 3: Rendez-vous avec Akihito Yoshida…

Minuit à 2h: DJ Set

Vendredi 7 juillet: 21h30 Live Projection1: Brazil Imprevisto

22h: Live Projection 2: Rendez-vous récurrents /poésie vidéographique de Madina Djoussoeva, la galerie arlésienne du jour, les 6 du Bal des rejetons, 3 sélectionnés Prix ON/OFF et Bourse du Talent (Dana Cobjuc, Lucie Hodiesne-Darras)

22h45: Live Projection 3: Rendez-vous avec Isabelle Vaillant et Jean-Christian Boucart

Minuit à 2h: DJ Set

Samedi 8 juillet:

21h: Sabar: performance de Gabriel Dia

21h30:Live Projection1: Brazil Imprevisto

22h: Live Projection 2: Rendez-vous récurrents /poésie vidéographique de Madina Djoussoeva, la galerie arlésienne du jour, les 6 du Bal des rejetons, 3 sélectionnés Prix ON/OFF et Bourse du Talent

22h45: Live Projection 3: Rendez-vous avec: remise du prix ON/OFF. Performance de Philippe Praliaud avec Embrassez-vous.

Minuit-3h:Dj Set de Meyer

Cour de l’Archevêché Place de la République, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Affiche de la manifestation ON-OFF cour de l’archevêché. Photo: Gabriel Dia