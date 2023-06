22ème Forum lyrique international d’Arles Cour de l’Archevêché Arles, 9 juin 2023, Arles.

La 22ème édition du Forum Lyrique International se déroule du 7 au 10 juin 2023 dans la Cour de l’Archevêché et propose comme chaque année deux soirées du concours Opéra en Arles où les candidats seront qualifiés en présence du public, le 9 juin la « Demi-Finale » et le 10 juin la « Finale ».

Mercredi 7 juin et jeudi 8 juin : Présélections des candidats au Forum Lyrique International d’Arles.

Vendredi 9 juin : Concours Opéra en Arles : Demi-finale – Cour de l’Archevêché. (plein tarif 20€ / tarif réduit 15€)

Samedi 10 juin : Concours Opéra en Arles : Finale – Cour de l’Archevêché. (plein tarif 20€ / tarif réduit 15€)

Information ou réservation, tél.04 90 96 47 00

Cour de l'Archevêché Place de la République, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T21:30:00+02:00 – 2023-06-09T23:00:00+02:00

2023-06-10T21:30:00+02:00 – 2023-06-10T23:00:00+02:00