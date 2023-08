Soirée claquettes en baskets Cour de l’ancienne école Saint-Laurent-d’Onay, 27 août 2023, Saint-Laurent-d'Onay.

Saint-Laurent-d’Onay,Drôme

Soirée Claquettes en baskets

Samedi 27 août à 18h

Place de l’ancienne école à St Laurent d’Onay

1h de découverte en famille suivi d’1h de spectacle

Billetterie au chapeau – Buvette

Soirée organisée par la Mairie

Renseignements au 07 83 14 15 65.

2023-08-27 18:00:00 fin : 2023-08-27 . .

Cour de l’ancienne école Place de l’ancienne école

Saint-Laurent-d’Onay 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Claquettes en baskets evening

Saturday August 27th at 6pm

Place de l’ancienne école, St Laurent d’Onay

1h family discovery followed by 1h show

Tickets sold by the hat – Refreshment bar

Evening organized by the Town Hall

Information on 07 83 14 15 65

Velada Claquettes en baskets

Sábado 27 de agosto a las 18.00 h

Place de l’ancienne école, St Laurent d’Onay

1 hora de descubrimiento en familia seguida de 1 hora de espectáculo

Entradas a precio de sombrero – Bar de refrescos

Velada organizada por el Ayuntamiento

Información en el 07 83 14 15 65

Stepptanzabend in Turnschuhen

Samstag, den 27. August um 18 Uhr

Place de l’ancienne école in St Laurent d’Onay

1 Stunde Entdeckungsreise für die ganze Familie, gefolgt von 1 Stunde Show

Eintrittskarten mit Hut – Getränkestand

Der Abend wird vom Rathaus organisiert

Auskünfte unter 07 83 14 15 65

Mise à jour le 2023-08-21 par Valence Romans Tourisme