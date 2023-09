Visite historique du village cour de l’ancienne école Jules Ferry Néoules, 16 septembre 2023, Néoules.

Visite historique du village Samedi 16 septembre, 14h30 cour de l’ancienne école Jules Ferry Sur inscription

Vous découvrirez l’histoire du village et de ses habitants à travers les rues, le patrimoine bâti et par la visite de son église.

Rafraichissement partagé à la fin de la visite

cour de l’ancienne école Jules Ferry avenue de la Libération 83136 Néoules Néoules 83136 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 37 22 73 http://www.neoules.fr https://www.facebook.com/mairieneoules/photos/a.361356934388206/1155936034930288/ [{« type »: « phone », « value »: « 0494372277 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@neoules.fr »}] Circuit pédestre dans les rues du village. commentaires sur son histoire, par Monsieur Marc-Jacques LEDOUX, à travers le patrimoine bâti de la période romaine jusqu’à la révolution française Parking des écoles et de la Ferrage à proximité 3 à 5mn à pieds

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

