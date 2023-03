Festival Les Pluralies – Programme jeune public Cour de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Haute-Saône . ATELIERS (les enfants doivent s’inscrire) De 14h à 14h45 et de 16h30 à 17h15 : Fabrique ton monstre avec Lili / Danse le Monde avec Lara

/ Les instruments du monde Kacem / Grimpette et suspension avec Diane / Musique mécanique avec Max

SPECTACLE À 15h KITCHENETTE cirque Gones : Dès 3 ans, Spectacle de cirque en chocolat ou comment mettre du piment, que dis-je du chocolat dans sa cuisine et dans son quotidien ?!

GOÛTER et impromptus, tableaux vivants À 16h : Les artistes conviés à jouer dans l’espace dédié au jeune public seront présents sur les deux jours de festival.

Programme disponible sur https://pluralies.net/ Cour de l’Abbaye 14 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains

