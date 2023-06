Cinéma en plein air Cour de l’abbaye Brantôme en Périgord, 22 juillet 2023, Brantôme en Périgord.

Brantôme en Périgord,Dordogne

Cinéma en plein air dans la cour de l’Abbaye à 22h (repli à la salle du Dolmen en cas d’intempéries)..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . .

Cour de l’abbaye

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Open-air cinema in the courtyard of the Abbey at 10pm (in the Dolmen room in case of bad weather).

Cine al aire libre en el patio de la Abadía a las 22 h (en la sala Dolmen en caso de mal tiempo).

Freiluftkino im Hof der Abtei um 22 Uhr (Ausweichen in den Salle du Dolmen bei schlechtem Wetter).

