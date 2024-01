MAYRA ANDRADE COUR DE LA VIEILLE CHARITE (EN EXTERIEUR) Marseille, jeudi 4 juillet 2024.

Mayra Andrade reEcantoJeudi 4 juillet 2024 – 21hCentre de la Vieille CharitéDes chansons d’été éternel qui effacent les brumes et les froids, Mayra Andrade fait entendre les couleurs radieuses et les rythmiques soyeuses. Ses mélodies enlevées englobent tout le vaste mouvement du monde, en créole capverdien, en anglais, en français, en portugais, elle nous entraine dans un mouvement aventureux, tendre, inattendu. « Je veux une musique qui soit le reflet de ma vie » : la vie d’une femme, artiste d’aujourd’hui. Dans le décor magique et intime de la vieille charité, la chanteuse capverdienne accompagnée de son complice, le guitariste Djodje Almeida, nous invite à redécouvrir l’origine et l’essence de ses chansons de ‘Navega’ (2006), à ‘Manga’ (2019).Mayra Andrade : voix Djodje Almeida : guitare Soirée en partenariat avec les Musées de Marseille.INFOS PRATIQUESOuverture des portes à 19hPlacement assis libre. Toute sortie est définitive. Pas de guichet billetterie sur les lieux de concert.Personnes à Mobilité Réduite : afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de signaler votre venue à l’adresse suivante : contact@marseillejazz.com

Tarif : 17.00 – 42.50 euros.

Début : 2024-07-04 à 21:00

COUR DE LA VIEILLE CHARITE (EN EXTERIEUR) 2 RUE DE LA CHARITE 13002 Marseille 13