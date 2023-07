Concours de pétanque en doublette cour de la salle polyvalente Chambon-Sainte-Croix, 6 août 2023, Chambon-Sainte-Croix.

Chambon-Sainte-Croix,Creuse

Concours de pétanque en doublette, ouvert à tous..

2023-08-06 fin : 2023-08-06 19:00:00. .

cour de la salle polyvalente

Chambon-Sainte-Croix 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Petanque competition in doublette, open to all.

Competición de petanca en dobles, abierta a todos.

Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack, offen für alle.

