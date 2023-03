Démonstration de Cuissons Raku Cour de la Résidence des Arts, 1 avril 2023, Moncontour.

Démonstration de Cuissons Raku 1 et 2 avril Cour de la Résidence des Arts

( Venelle Verdier, contournez le bâtiment de La Résidence des Arts, à Moncontour, Petite Cité de Caractère )

par Julie Runget – Sculpteure Céramiste à La Boutique Atelier de Moncontour

Dîplomée de l’école Boulle

Toute au long de la journée Julie et quelques élèves de ses cours de poterie, réaliseront des cuissons Raku d’ 1h environ. Ces cuissons se succèderont les unes aux autres de 10h à 18h.

Lors de cette démonstration, vous pourrez assister aux différentes étapes (ponçage, émaillage, cuisson de l’émail, enfumage, nettoyage) nécessaire à l’élaboration de ces céramiques si particulières, ici, à l’aspect craquelé.

Le Raku en résumé…

L’origine du raku se trouve dans la cérémonie du thé au Japon. Elle est liée à la culture séculaire du Zen, une philosophie et idéologie orientale du XVI° siècle.

A cette époque la technique était employée pour la fabrication des bols à thé. On sortait ces bols du four brûlant, après leur refroidissement on les utilisait pour la cérémonie. Le thé pénétrait dans les fissures qui s’étaient produites et ainsi les colorait.

Depuis les années 60, les américains ont « adapté » cette technique pour en faire un mode d’expression artistique plus libre. Ils ont été les premiers à déposer les objets brûlants dans la sciure, ce qui leur a permis d’obtenir des effets exceptionnels.

« Raku » signifie:

Joie, Bonheur & Spontanéité

L’œil de Lou – La Boutique Atelier