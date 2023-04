Balade patrimoine Au fil du temps, Montmorillon et son territoire Cour de la préface Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne

Balade patrimoine Au fil du temps, Montmorillon et son territoire Cour de la préface, 3 juin 2023, Montmorillon. Balade patrimoine Au fil du temps, Montmorillon et son territoire 3 juin et 2 juillet Cour de la préface Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire. Gratuit. Prévoir bonnes chaussures. Sans inscription. patrimoine@ccvg86.fr, 05 49 91 07 53 Dans le cdre des Rencontres Littéraires.

Lors de cette balade patrimoine, partons à la découverte de l’histoire de la ville et de la Maison-Dieu. Du Moyen Âge jusqu’au 19e siècle, centre urbain important, Montmorillon entretenait des liens étroits avec la campagne environnante. Et encore aujourd’hui ! Au cours de cette déambulation dans la ville, vous en découvrirez quelques aspects ! Cour de la préface 3 rue Bernard Harent Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@ccvg86.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 07 53 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T18:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:30:00+02:00

2023-07-02T09:30:00+02:00 – 2023-07-02T10:00:00+02:00 Balade patrimoine Momemtum Productions

Détails Catégories d’Évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu Cour de la préface Adresse 3 rue Bernard Harent Montmorillon Ville Montmorillon Departement Vienne Lieu Ville Cour de la préface Montmorillon

Cour de la préface Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/

Balade patrimoine Au fil du temps, Montmorillon et son territoire Cour de la préface 2023-06-03 was last modified: by Balade patrimoine Au fil du temps, Montmorillon et son territoire Cour de la préface Cour de la préface 3 juin 2023 Cour de la préface Montmorillon Montmorillon

Montmorillon Vienne