Lascazères Séance de cinéma de plein air Cour de La Palombe Gourmande Lascazères, 14 juillet 2023, Lascazères. Séance de cinéma de plein air Vendredi 14 juillet, 22h00 Cour de La Palombe Gourmande 4€ Séance de cinéma de plein air dans la Cour de La Palombe Gourmande

à 22h Résumé : Trocpont-sur-Tescou et Tourtour-les-Bains, deux villages du Sud de la France, se livrent une impitoyable guerre de clochers, symbolisée par un solide derby entre les deux clubs de rugby. Alors que Trocpont a incontestablement pris l’ascendant, l’arrivée inattendue de demandeurs d’asile va changer la donne. Tourtour pourra-t-elle ainsi battre son ennemi juré l’année du derby le plus important de son histoire, celle du centenaire ? Tarif de la séance : 4 € Cour de La Palombe Gourmande 11 route des Pyrénées 65700 Lascazères Lascazères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Hautes-Pyrénées, Lascazères

