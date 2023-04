Audition de fin d’année de l’école de musique cour de la maison Jeanne d’arc, 24 juin 2023, Ribeauvillé.

A l’occasion de la fin d’année, l’école de musique vous présente son concert dans la cour de la maison Jeanne d’Arc !.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . 0 EUR.

cour de la maison Jeanne d’arc

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



On the occasion of the end of the year, the music school presents its concert in the courtyard of the Jeanne d’Arc house!

¡Para fin de año, la escuela de música presenta su concierto en el patio de la casa Jeanne d’Arc!

Zum Jahresende präsentiert Ihnen die Musikschule ihr Konzert im Hof des Hauses Jeanne d’Arc!

Mise à jour le 2023-03-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr