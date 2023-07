La Fête au village Cour de la mairie Teyssières, 5 août 2023, Teyssières.

Teyssières,Drôme

Pour la 9ème année consécutive, la FauV de Teyssières ( à 13 kms à l’Est de Dieulefit) vous invite à sa fête de l’été. Cet événement aura lieu Samedi 5 Aout dans la cour de la mairie à partir de 16h..

2023-08-05 16:00:00

Cour de la mairie

Teyssières 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the 9th year running, the FauV in Teyssières (13 kms east of Dieulefit) invites you to its summer festival. The event will take place on Saturday August 5 in the courtyard of the town hall, starting at 4pm.

Por noveno año consecutivo, la FauV de Teyssières (13 km al este de Dieulefit) le invita a su festival de verano. Este evento tendrá lugar el sábado 5 de agosto en el patio del ayuntamiento a partir de las 16:00.

Zum neunten Mal in Folge lädt die FauV von Teyssières (13 km östlich von Dieulefit) Sie zu ihrem Sommerfest ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, den 5. August ab 16 Uhr im Hof des Rathauses statt.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux