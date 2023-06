Sèvres fête la musique (3 lieux – 3 scènes) Cour de la Mairie Sèvres Sèvres Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres fête la musique (3 lieux – 3 scènes) Mercredi 21 juin, 18h00 Cour de la Mairie COUR DE LA MAIRIE

Artiste / groupe

Genre

18H00-18H40

VHAN OLSEN

rap français

18H50-19H15

ATELIER ROCK SUM de GREG

Rock

19H25-20H05

FLASHBACK

Folk / Pop / Rock

20H15-20H55

UN HOMME ET UNE FEMME

chansons de films

21H05-21H25

NAP

Rock

21H45-22H25

Soul Ki Peut

House / Funk

22H35-23H15

33CIV

rap

23H20-00H00

REDLINE

rap

BRIMBORION

Artiste / groupe

Genre

18H00-18H35

ROLLIVER

Ambiant, Electro

18H45-19H15

JEFFCREDI

Rock

19H25-20H00

ATELIER ADULTES 1 SUM

Rock

20H10-20H45

TAUPES

Electro – House

20h55-21H30

WANKERS

Rock

21H40 – 22h10

ABSYNTH

Pop – Rock

22H20 – 22h55

ATELIER ADULTES 2 SUM

Rock

23H05 – 23h40

LAVOMATIC

Surf – Rock

23h50 – 00h25

NOCTILIANS

Funk – Rock

JARDIES

Artiste / groupe

Genre

18H00-18h40

Théo Music

Folk, Pop, Rock

19h00 – 20h30

SOJO

DISCO / HOUSE

20h30 – 22h00

GWYZE

HOUSE

22H00 – 00h00

BAZEK B2b Zapoïski

HOUSE / ELECTRO Cour de la Mairie 54 Grande Rue, 92310 Sèvres

