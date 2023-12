Fête des Tartines Cour de la mairie Oyé Catégories d’Évènement: Oyé

Saône-et-Loire Fête des Tartines Cour de la mairie Oyé, 20 juillet 2024, Oyé. Oyé Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 19:30:00

fin : 2024-07-20 22:30:00 . La Mémoire d’Oyé organise sa fête des tartines avec les musiciens du GRETT (musique et danses traditionnelles, initiation à la danse). A cette occasion, le musée sera ouvert jusqu’à 22h pour découvrir ou redécouvrir l’exposition « Freinet à Oyé : une école originale ».

Un buffet de tartines et buvette seront à votre disposition. .

Cour de la mairie Le bourg

Oyé 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-11

