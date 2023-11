Marché de Noël Cour de la Mairie Messas Catégorie d’Évènement: Messas Marché de Noël Cour de la Mairie Messas, 9 décembre 2023, Messas. Marché de Noël Samedi 9 décembre, 14h00 Cour de la Mairie Cette année, l’APE de Messas vous propose son marché de Noël. Au programme, balades en tracteur avec le Père Noël, chorale de noël et nombreux stands festifs. L’après-midi sera bien rempli avec le chalet maquillage et le concours de dessins. Cour de la Mairie 3 Rue de la Margottière, Messas Messas [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 53 02 »}, {« type »: « email », « value »: « apemessas@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00 Catégorie d'Évènement: Messas Lieu Cour de la Mairie Adresse 3 Rue de la Margottière, Messas Ville Messas latitude longitude 47.80625;1.63837

