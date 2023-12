Marché de Noël à Mauzé-sur-le-Mignon Cour de la mairie Mauzé-sur-le-Mignon, 3 décembre 2023, Mauzé-sur-le-Mignon.

Mauzé-sur-le-Mignon,Deux-Sèvres

Le marché de Noël aura lieu les 16 et 17 décembre 2023 à la Cour de la Mairie.

Au programme :

– Présence du Père Noël

– Boite aux lettres du Père Noël

– Animations pour les plus jeunes

– Balade en calèche

– Buvette et restauration.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

Cour de la mairie

Mauzé-sur-le-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Christmas market will take place on December 16 and 17, 2023 in the Cour de la Mairie.

On the program:

– Santa’s presence

– Santa’s letterbox

– Activities for youngsters

– Horse-drawn carriage ride

– Refreshments and catering

El mercado de Navidad tendrá lugar los días 16 y 17 de diciembre de 2023 en el Cour de la Mairie.

El programa incluye

– Papá Noel

– El buzón de Papá Noel

– Actividades para los más pequeños

– Paseo en carruaje

– Refrescos y catering

Der Weihnachtsmarkt findet am 16. und 17. Dezember 2023 auf dem Rathaushof statt.

Auf dem Programm stehen:

– Anwesenheit des Weihnachtsmanns

– Briefkasten des Weihnachtsmanns

– Animationen für die Jüngsten

– Spaziergang mit der Kutsche

– Getränke und Speisen

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Niort Marais Poitevin