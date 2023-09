Marché de Noël de Maisonnais sur Tardoire Cour de la mairie Maisonnais-sur-Tardoire, 19 novembre 2023, Maisonnais-sur-Tardoire.

Maisonnais-sur-Tardoire,Haute-Vienne

Le Club des Bienvenus et la commune de Maisonnais sur Tardoire vous invitent pour son marché de Noël. Rendez-vous le dimanche 19 novembre cour de la mairie de 10h à 18h pour une exposition et vente d’artisanat d’art et la visite du Père Noël de 14h à 16h. Une belle journée pour attendre Noël et faire le plein de merveilles à glisser sous vos sapins !.

Cour de la mairie

Maisonnais-sur-Tardoire 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Club des Bienvenus and the commune of Maisonnais sur Tardoire invite you to their Christmas market. Join us on Sunday November 19 in the courtyard of the town hall from 10am to 6pm for an exhibition and sale of arts and crafts, and a visit from Santa Claus from 2pm to 4pm. It’s a great day to look forward to Christmas, and stock up on all the wonders you can put under your tree!

El Club des Bienvenus y el municipio de Maisonnais sur Tardoire le invitan a su mercado navideño. Únase a nosotros el domingo 19 de noviembre en el patio del ayuntamiento, de 10:00 a 18:00 h, para disfrutar de una exposición y venta de artesanía, y de la visita de Papá Noel de 14:00 a 16:00 h. Un día ideal para esperar la Navidad y hacer acopio de todas las maravillas que se pueden poner bajo el árbol

Der Club des Bienvenus und die Gemeinde Maisonnais sur Tardoire laden Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt ein. Treffpunkt ist am Sonntag, den 19. November der Cour de la Mairie (Rathaushof) von 10 bis 18 Uhr für eine Ausstellung und den Verkauf von Kunsthandwerk und den Besuch des Weihnachtsmannes von 14 bis 16 Uhr. Ein schöner Tag, um auf Weihnachten zu warten und sich mit wunderbaren Dingen einzudecken, die Sie unter Ihre Bäume legen können!

