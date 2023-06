Ciné Belle Etoile : « On sourit pour la photo », de François Uzan Cour de la Mairie Ladirat, 17 juillet 2023, Ladirat.

Ladirat,Lot

Lors d’une ultime semaine de vacances, en souvenir d’un voyage fait 20 ans plus tôt, Thierry va tenter de reconquérir sa femme…

Jeux en bois en avant séance. Film à la tombée de la nuit.

En face de la fresque. Tout public. Gratuit. Buvette, restauration..

2023-07-17 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-17 . EUR.

Cour de la Mairie

Ladirat 46400 Lot Occitanie



During a final week of vacation, in memory of a trip taken 20 years earlier, Thierry tries to win back his wife?

Wooden games before screening. Film at dusk.

Opposite the fresco. Open to all. Free admission. Refreshments and snacks.

Durante una última semana de vacaciones, en recuerdo de un viaje que hizo 20 años antes, Thierry intenta recuperar a su mujer?

Juegos de madera antes de la proyección. Película al atardecer.

Frente al fresco. Abierto a todos. Entrada gratuita. Refrescos y comida.

In einer letzten Urlaubswoche, in Erinnerung an eine Reise vor 20 Jahren, versucht Thierry, seine Frau zurückzugewinnen

Spiele aus Holz vor der Vorstellung. Film bei Einbruch der Dunkelheit.

Vor dem Fresko. Für alle Altersgruppen. Kostenlos. Getränke und Essen.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Vallée de la Dordogne