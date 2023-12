Marche des Fours à Pain Cour de la Mairie Curtil-sous-Buffières Catégories d’Évènement: CURTIL SOUS BUFFIERES

Début : 2024-05-01 08:00:00

fin : 2024-05-01 . 7 km sans ravitaillement. Ravitaillements sur les 12, 17 et 22 km.

Tracés accessibles à tous pour randonnée familiale ou sportive avec découverte des paysages.

Accueil inscription avec café et assiette de produits locaux offertes à l’arrivée. Buvette. Ambiance conviviale assurée. .

Cour de la Mairie

Curtil-sous-Buffières 71520 Saône-et-Loire

