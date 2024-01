Scandale et tarte aux pommes Cour de la Mairie – Compans Compans, dimanche 28 janvier 2024.

Scandale et tarte aux pommes COMPANS MDR ! revient le dimanche 28 janvier 2024 avec la comédie Scandale et Tarte aux pommes d’Angélique Lhérault. Dimanche 28 janvier, 17h00 Cour de la Mairie – Compans Tarifs :Companais : 10€ / Extérieur : 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T17:00:00+01:00 – 2024-01-28T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T17:00:00+01:00 – 2024-01-28T19:00:00+01:00

Synopsis de la pièce :

Une comédie coquine, originale et mordante.

Elles sont trois, elles sont pleines d’énergie et pleines d’humour, Tara, Mathilde et Julie sont trois copines d’enfance qui se retrouvent à cause d’un scandale dans la presse.

« Le jour de ses 40 ans la comédienne Tara Sawyer a tenté de tuer son mari, le célèbre agent artistique Maxime Jones, est actuellement entre la vie et la mort ».

Plus d’infos sur la page de Scandale et Tarte aux pommes : https://www.facebook.com/scandaleettarteauxpommes

