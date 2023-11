Marché de Noël de Compans Cour de la Mairie – Compans Compans Catégories d’Évènement: Compans

Seine-et-Marne Marché de Noël de Compans Cour de la Mairie – Compans Compans, 2 décembre 2023, Compans. Marché de Noël de Compans 2 et 3 décembre Cour de la Mairie – Compans Entrée libre Inauguration samedi à 11h avec un spectacle des enfants du périscolaire, salle Coluche. Patinoire gratuite et piste de luge gratuite tout le week-end. De nombreuses animations gratuites : activités manuelles, maquillage, mascottes, promenade en calèche, borne photos. Présence d’une ferme pédagogique. Une trentaine d’exposants seront présents, commerçants, artisans, créateurs et producteurs en intérieur et en extérieur. Et bien sûr, le Père Noël et la mère Noël seront présents sur place. Nous vous attendons nombreux.ses ! Cour de la Mairie – Compans cour de la Mairie 77290 compans Compans 77290 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.mairiedecompans.fr/component/k2/item/810-recherche-d-exposants-marche-de-noel-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T11:00:00+01:00 – 2023-12-02T20:00:00+01:00

2023-12-03T11:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Compans, Seine-et-Marne Autres Lieu Cour de la Mairie - Compans Adresse cour de la Mairie 77290 compans Ville Compans Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Cour de la Mairie - Compans Compans latitude longitude 48.99405;2.661999

Cour de la Mairie - Compans Compans Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compans/