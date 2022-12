Marché de Noël de Compans Cour de la Mairie – Compans Compans Catégories d’évènement: Compans

Seine-et-Marne

Marché de Noël de Compans 3 et 4 décembre Cour de la Mairie – Compans

Entrée libre

Ne manquez pas le 4ème Marché de Noël de Compans, le week-end du 3 et 4 décembre 2022 ! Samedi 3 décembre de 11h à 20h & dimanche 4 décembre de 11h à 18h Cour de la Mairie – Compans cour de la Mairie 77290 compans Compans 77290 Seine-et-Marne Île-de-France Samedi 3 décembre de 11h à 20h & dimanche 4 décembre de 11h à 18h Inauguration samedi à 11H avec un spectacle des enfants du périscolaire, salle Coluche. Patinoire gratuite avec animation musicale par un DJ de 14h à la fermeture, tout le week-end. Heures d’ouvertures de la patinoire : samedi de 11h à 19h45 – dimanche de 11h à 17h45 L’Arbre de Noël, organisé par la Caisse des écoles et le CCAS, aura lieu pendant le Marché de Noël. De nombreuses animations gratuites : activités manuelles (kits chocolat chaud, décos sapin de Noël, coloriage collaboratif, photophores, brochettes de bonbons), maquillage, sculpteur sur ballons, mascottes, promenade en calèche, borne photos, vidéobox. Présence d’une ferme pédagogique. Vente au profit du Téléthon. Bourse aux jouets, (un jouet donné, un enfant heureux !). Plus d’une vingtaine d’exposants seront présents, commerçants, artisans, créateurs et producteurs en intérieur et en extérieur. DIMANCHE À 16h30 SALLE COLUCHE TOMBOLA AU PROFIT DU TÉLÉTHON DE NOMBREUX LOTS SONT À GAGNER ! Et bien sûr, le Père Noël sera présent !

