Marché de Noël – 5e édition Cour de la Mairie, 9 décembre 2022, Cléry-Saint-André. Marché de Noël – 5e édition Vendredi 9 décembre, 16h00 Cour de la Mairie Nombreux exposants, buvette, restauration et animations ! Cour de la Mairie 94 rue du maréchal Foch 45370 Cléry-Saint-André Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire Le Marché de Noël revient ! Comme l’année passée, le Marché de Noël reprend ses quartiers d’hiver à l’abris des murs dans la cour de la Mairie, le vendredi 9 décembre de 16h à 21h. Au programme : Convivialité et animations musicales De nombreux exposants et artisans vous attendent : Produits locaux, de fêtes, de décoration, d’artisanat, d’art, de solidarité… pour compléter vos cadeaux de fin d’année ou juste pour passer un bon moment ! ► Dès 18h, sur scène, les enfants de l’école Notre-Dame donneront un récital de chants de Noël, ne les manquez pas ! ► à 19h, ce sont les élèves de l’École Municipale de Musique qui réchaufferont l’ambiance ! ► Puis à 19h30, ne manquez pas les musiciens de l’Harmonie qui se produiront dans les allées du Marché ! ► à partir de 20h, la musique bretonne du Bagad Ster Glaz résonnera ! Durant toute la durée du Marché de Noël, le Père Noël en personne sera là ! Venez immortaliser l’instant à ses côtés ! Liste des exposants participants : 1 – Yvette Prat – Céramiste 2 – Loisirs détente – Vente de confection 3 – Ma bulle bien être – Cosmétique naturelle, bio, végan 4 – NEWED – Création couture seconde main 5 – Aux alentours « Espace des Arts » – Collectif d’artistes 6 – Création accueil – Vente de confection 7 – Mains de Lumière – Bougie artisanales parfumées 8 – Ren’Arts – Bijoux en bois et résine 9 – Gourmandises de chipie – Macaron « Maison » 10 – Savonnerie des Muids – Savons artisanaux 11 – Atelier Deplaniak – Tournage d’art sur bois 12 – Confrérie Mangeux de Cerise des bords du Loiret – Confrérie 13 – Collège Jacques de Tristan – Vente de gâteaux et papier cadeau 14 – ABCD Parents d’élèves – Crêpes, bonbons et objet fabriqués par les élèves 15 – Entente Commerciale et artisanale – Marrons chauds 16 – La Villa des Bordes – Gastronomie de fêtes 17 – APEL – Vin chaud

2022-12-09T16:00:00+01:00

2022-12-09T21:00:00+01:00

