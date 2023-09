OCTOBRE ROSE : VENTE PATISSERIE Cour de la Mairie Beaufort, 1 octobre 2023, Beaufort.

Beaufort,Hérault

Dans le cadre d’octobre rose le comité des fetes de beaufort vous invite à une vente de patisseries,mais aussi à partager quelques instants ensemble autour d’un verre . Tombola.

2023-10-01 11:00:00 fin : 2023-10-01 13:00:00. .

Cour de la Mairie

Beaufort 34210 Hérault Occitanie



Within the framework of pink October the committee of the festivals of beaufort invites you to a sale of pastries, jewels and small toys

En el marco de la campaña Octubre rosa, el Comité des Fetes de Beaufort le invita a una venta de pasteles y a compartir unos momentos juntos tomando una copa. Tómbola

Im Rahmen des rosa Oktobers lädt das Festkomitee von Beaufort Sie zu einem Verkauf von Gebäck, Schmuck und kleinen Spielsachen ein

