Journées Européennes du Patrimoine : Transmettre à travers le temps – taille de la pierre à Plivot Cour de la garderie, entre l’église et la mairie Plivot, 17 septembre 2023, Plivot.

Plivot,Marne

Et si vous alliez à la rencontre de l’architecture de nos villages champenois ? Pour cela, direction Plivot pour découvrir la fabrication, la taille et la restauration de la pierre du bâti champenois. David Buland, tailleur de pierres, sculpteur et diplômé des Compagnons du devoir, vous dévoilera ses techniques de la taille des pierres du bâti ancien et leur transmission à travers le temps.

« Nous souhaitons faire connaître les techniques de la taille qui se transmettent à travers le temps pour relier le bâti rural passé, au présent et au futur. » La commission Culture de la commune de Plivot

Démonstration

Sans réservation.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 11:30:00. .

Cour de la garderie, entre l’église et la mairie Place Charles de Gaulle

Plivot 51150 Marne Grand Est



Why not discover the architecture of our Champagne villages? Head for Plivot to discover how stone is made, cut and restored in the Champagne region. David Buland, stone cutter, sculptor and graduate of the Compagnons du devoir, will show you his techniques for cutting stone in old buildings and how they have been passed down through the ages.

« We’d like to showcase the stone-cutting techniques that have been passed down through the ages, linking rural buildings past, present and future The Plivot commune Culture Committee

Demonstration

Without reservation

¿Por qué no descubrir la arquitectura de nuestros pueblos de Champaña? Acérquese a Plivot para descubrir cómo se fabrica, se corta y se restaura la piedra en la región de Champaña. David Buland, cantero, escultor y diplomado de los Compagnons du devoir, le desvelará sus técnicas para tallar las piedras de los edificios antiguos y cómo se han transmitido a través de los tiempos.

« Queremos mostrar las técnicas de corte de piedra que se han transmitido a través de los tiempos, para vincular las construcciones rurales pasadas, presentes y futuras » Comité de Cultura del municipio de Plivot

Demostración

Sin reservas

Wie wäre es, wenn Sie die Architektur unserer Dörfer in der Champagne kennenlernen würden? In Plivot erfahren Sie mehr über die Herstellung, das Schneiden und die Restaurierung von Steinen in den Gebäuden der Champagne. David Buland, Steinmetz, Bildhauer und Absolvent der Compagnons du devoir, wird Ihnen seine Techniken der Steinmetzarbeit an alten Gebäuden und deren Weitergabe im Laufe der Zeit zeigen.

« Wir möchten die Techniken der Steinmetzkunst, die im Laufe der Zeit weitergegeben werden, bekannt machen, um die ländliche Bausubstanz der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander zu verbinden. » Der Kulturausschuss der Gemeinde Plivot

Vorführung

Ohne Reservierung

