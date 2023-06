Éclat(s) de rue 2023 : Journée Famille Cour de la Fossette Caen, 4 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Éclat(s) de Rue, c’est aussi une journée dédiée aux familles ! De 10h à 17h, art clownesque, jonglerie, théâtre musical de rue vont émerveiller les petits et les grands !Comme le Vent, par la compagnie La Croisée des Chemins

Quelle liberté laisse-t-on aujourd’hui aux enfants ? Au centre de la piste, les jeunes enfants choisissent de réagir à leur guise aux propositions des cinq artistes dans une cohabitation joyeuse et bouillonnante.

Comme le Vent, voyage entre acrobaties au sol et aériennes, danse et mât chinois, aux sons enivrants d’un violoncelle et d’une guitare électrique. Comme le Vent, ode à la liberté qui célèbre les élans de vie des tout-petits, questionne aussi l’apprentissage de la prise de risque.

A 10h – 45mn – Enfants de 18 mois à 3 ans.

Spectacles à jauge limitée : 25 enfants + leurs accompagnants.

Réservation obligatoire à partir du 18 juillet : Par téléphone au 02 14 37 26 32, le mardi de 13h à 17h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.Par mail à eclatsderue@caen.fr

La vie d’Alceste, par la compagnie El caracol

Alceste veut retourner sur les lieux de sa jeunesse d’avant exil et qui plus est, à vélo. Camille, sa petite-fille, décide alors d’enfourcher elle aussi sa bicyclette pour l’accompagner jusqu’en Espagne mais, la perte de mémoire semble s’être invitée dans le périple.

Une création poétique en marionnette portée qui questionne le thème de la transmission et valorise le lien intergénérationnel.

A 10h et 14h – 35 mn – A partir de 6 ans.

Connexio, par la compagnie Collectif curieux

Vladimir Couprie, diaboliste hors-pair, a un loup-amie pour complice. Ensemble, ils revisitent la relation homme-canidé. Jouant uniquement avec l’essentiel et se nourrissant de l’imprévu, leur duo fait naitre de purs moments de sensibilité et d’amour, d’une humanité déconcertante. Un jeu d’écoute et d’équilibre fascinant. Plus qu’une histoire vraie, une histoire vivante.

A 11h et 14h – 35 mn – Tout public.

A l’Ouest, je te plumerai, par la compagnie Olifan

Quatre cow-boys nous plongent dans l’univers du western. Ils partent à la conquête de l’Ouest, trimballant avec eux un décor aux mille facettes. En incarnant les frères John, ils proposent plus qu’un concert : une aventure en chansons théâtralisées. Montés sur leur « Batoucabada », les frangins chevauchent les styles à coups de guitarabine dans un rodéo musical « rockamburlesque ».

A 15h – 50 mn – A partir de 5 ans

2 pommes et 1 melon, par la compagnie Nids Dhom cie

Deux colleuses d’affiches, Mag et Rite, chapardeuses éhontées, pickpockets de cour de récré, venues décorer les murs de la ville, affichent une grande photo. Sur la plage, deux personnages à la recherche de machins trouvent soudain un chapeau hors d’âge ! Et c’est parti pour les histoires, les collages et les gribouillages. Une à une, des photographies grand format couvrent les murs, forment une fresque surréaliste éphémère : dessus, traits de peinture, pochoirs, et quelques mots écrits pour un hommage à Magritte !

A 16h30 – 35 mn – Jeune public.

2023-08-04 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-04 17:00:00. .

Cour de la Fossette Parc de la Fossette

Caen 14000 Calvados Normandie



Éclat(s) de Rue is also a day dedicated to families! From 10 a.m. to 5 p.m., clowning, juggling and musical street theater will amaze young and old alike! Comme le Vent, by the company La Croisée des Chemins

How much freedom do we give children today? At the center of the ring, young children choose to react as they please to the proposals of the five artists in a joyful, ebullient cohabitation.

Comme le Vent, a journey through acrobatics on the ground and in the air, dance and Chinese mast, to the intoxicating sounds of cello and electric guitar. Comme le Vent, an ode to freedom that celebrates the élans de vie of the very young, also questions learning to take risks.

At 10 a.m. – 45 minutes – Children 18 months to 3 years.

Limited capacity: 25 children + accompanying adults.

Reservations required from July 18: By telephone on 02 14 37 26 32, Tuesdays from 1pm to 5pm, Wednesdays from 10am to 12pm and from 2pm to 5pm. By e-mail at eclatsderue@caen.fr

La vie d’Alceste, by compagnie El caracol

Alceste wants to return to the places of his youth before exile, and what’s more, by bicycle. Camille, his granddaughter, decides to get on her bicycle and accompany him to Spain, but memory loss seems to have crept into the journey.

A poetic puppet show that questions the theme of transmission and promotes intergenerational ties.

At 10 a.m. and 2 p.m. – 35 min. – Ages 6 and up.

Connexio, by compagnie Collectif curieux

Vladimir Couprie, diabolist extraordinaire, has a wolf-lover for an accomplice. Together, they revisit the man-canidae relationship. Playing only with the essential, and feeding off the unexpected, their duo creates pure moments of sensitivity and love, with a disconcerting humanity. A fascinating game of listening and balance. More than a true story, a living one.

At 11 a.m. and 2 p.m. – 35 mins.

A l’Ouest, je te plumerai, by compagnie Olifan

Four cowboys plunge us into the world of the western. They set out to conquer the West, carrying with them a set with a thousand facets. Playing the role of the John brothers, they offer more than a concert: an adventure in theatrical song. Mounted on their « Batoucabada », the brothers straddle styles with their guitarabine in a « rockamburlesque » musical rodeo.

A 15h – 50 mn – From 5 years old

2 pommes et 1 melon, by Nids Dhom cie

Two posterstickers, Mag and Rite, shameless pilferers and playground pickpockets, have come to decorate the walls of the city and post a large photo. On the beach, two characters looking for stuff suddenly find an out-of-date hat! And the stories, collages and doodles begin. One by one, large-format photographs cover the walls, forming an ephemeral surrealist fresco: on top, paint strokes, stencils, and a few written words for a tribute to Magritte!

At 4.30pm – 35 mins – Young audience

Éclat(s) de Rue es también un día dedicado a las familias De 10.00 a 17.00 horas, payasos, malabares y teatro musical de calle sorprenderán a grandes y pequeños. Comme le Vent, de la compañía La Croisée des Chemins

¿Cuánta libertad damos a los niños hoy en día? En el centro del cuadrilátero, los más pequeños eligen reaccionar a su antojo a las propuestas de los cinco artistas en una convivencia alegre y burbujeante.

Comme le Vent, un viaje a través de acrobacias en el suelo y en el aire, danza y mástiles chinos, al son embriagador de un violonchelo y una guitarra eléctrica. Comme le Vent, una oda a la libertad que celebra los « élans de vie » de los más pequeños, también cuestiona el aprendizaje del riesgo.

10.00 h – 45 minutos – Niños de 18 meses a 3 años.

Aforo limitado: 25 niños + adultos acompañantes.

Reserva obligatoria a partir del 18 de julio: Por teléfono al 02 14 37 26 32, los martes de 13.00 a 17.00 h, los miércoles de 10.00 a 12.00 h y de 14.00 a 17.00 h. Por correo electrónico a eclatsderue@caen.fr

La vie d’Alceste, por la compañía El caracol

Alceste quiere volver a los lugares de su juventud antes del exilio, y además, en bicicleta. Camille, su nieta, decide subirse también a la bicicleta y acompañarle a España, pero la pérdida de memoria parece haberse colado en el viaje.

Un espectáculo de marionetas poético que cuestiona el tema de la transmisión y fomenta los vínculos intergeneracionales.

A las 10 h y a las 14 h – 35 min – A partir de 6 años.

Connexio, de la compañía Collectif curieux

Vladimir Couprie, diabolista extraordinario, tiene como cómplice a un amigo lobo. Juntos, revisan la relación entre el hombre y la bestia. Jugando con lo esencial y alimentándose de lo inesperado, su dúo crea momentos de pura sensibilidad y amor, desconcertantemente humanos. Un equilibrio fascinante. Más que una historia real, una historia viva.

11.00 h y 14.00 h – 35 min – Todos los públicos.

A l’Ouest, je te plumerai, de la compañía Olifan

Cuatro vaqueros nos sumergen en el mundo del western. Parten a la conquista del Oeste, llevando consigo un decorado con mil facetas. Interpretando a los hermanos John, ofrecen algo más que un concierto: una aventura en el canto teatral. Montados en su « Batoucabada », los hermanos pasean su guitarabine por los estilos en un rodeo musical « rockamburlesco ».

15h – 50 min – A partir de 5 años

2 pommes et 1 melon, por Nids Dhom cie

Dos pegadores de carteles, Mag y Rite, ladrones desvergonzados y carteristas de patio de recreo, han venido a decorar las paredes de la ciudad y a poner una gran foto. En la playa, dos personajes en busca de algo encuentran de repente ¡un sombrero caducado! Y salen con historias, collages y garabatos. Una a una, las fotografías de gran formato cubren las paredes, formando un fresco surrealista efímero: ¡trazos de pintura, plantillas y algunas palabras escritas encima para rendir homenaje a Magritte!

A las 16.30 h – 35 min – Público joven

Éclat(s) de Rue, das ist auch ein Tag für Familien! Von 10 bis 17 Uhr werden Clownerie, Jonglage und musikalisches Straßentheater Groß und Klein in Staunen versetzen!Comme le Vent, von der Theatergruppe La Croisée des Chemins

Wie viel Freiheit lässt man den Kindern heute? In der Mitte der Manege entscheiden sich kleine Kinder dafür, nach Belieben auf die Vorschläge der fünf Künstler in einem fröhlichen und brodelnden Zusammenleben zu reagieren.

Comme le Vent, eine Reise zwischen Boden- und Luftakrobatik, Tanz und chinesischem Mast, zu den berauschenden Klängen eines Cellos und einer elektrischen Gitarre. Comme le Vent, eine Ode an die Freiheit, die den Lebensdrang der Kleinsten feiert, stellt auch die Frage, wie man lernt, Risiken einzugehen.

Um 10 Uhr – 45 Min. – Kinder von 18 Monaten bis 3 Jahren.

Begrenzte Zuschauerzahl: 25 Kinder + Begleitpersonen.

Reservierung ab dem 18. Juli erforderlich: Per Telefon unter 02 14 37 26 32, dienstags von 13 bis 17 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.Per E-Mail an eclatsderue@caen.fr

Das Leben des Alceste, von der Theatergruppe El caracol

Alceste will an die Orte seiner Jugend vor dem Exil zurückkehren und das auch noch mit dem Fahrrad. Camille, seine Enkelin, beschließt, sich ebenfalls auf ihr Fahrrad zu schwingen, um ihn bis nach Spanien zu begleiten, aber der Gedächtnisverlust scheint sich in die Reise eingeschlichen zu haben.

Eine poetische Kreation mit Handpuppen, die das Thema der Weitergabe hinterfragt und die Verbindung zwischen den Generationen aufwertet.

Um 10 Uhr und 14 Uhr – 35 Min. – Ab 6 Jahren.

Connexio, von der Kompanie Collectif curieux

Vladimir Couprie, ein außergewöhnlicher Diabolist, hat einen Wolf als Komplizen. Gemeinsam überdenken sie die Beziehung zwischen Mensch und Kanide. Ihr Duo spielt nur mit dem Wesentlichen und nährt sich vom Unvorhergesehenen. So entstehen reine Momente der Sensibilität und der Liebe, die von einer verblüffenden Menschlichkeit geprägt sind. Ein faszinierendes Spiel des Zuhörens und des Gleichgewichts. Mehr als eine wahre Geschichte, eine lebendige Geschichte.

Um 11 Uhr und 14 Uhr – 35 Min. – Für alle Altersgruppen.

Im Westen werde ich dich rupfen, von der Olifan Company

Vier Cowboys lassen uns in die Welt des Westerns eintauchen. Sie machen sich auf, den Westen zu erobern, und tragen dabei ein Dekor mit tausend Facetten mit sich herum. Als die John-Brüder bieten sie mehr als ein Konzert: ein Abenteuer mit theatralischen Liedern. Auf ihrem « Batoucabada » reiten die Brüder mit ihren Gitarren durch die Stile in einem musikalischen Rodeo « Rockamburlesque ».

Um 15 Uhr – 50 Min. – Ab 5 J

2 Äpfel und 1 Melone, von der Kompanie Nids Dhom cie

Zwei Plakatkleberinnen, Mag und Rite, schamlose Diebinnen, Taschendiebe vom Schulhof, die gekommen sind, um die Wände der Stadt zu dekorieren, hängen ein großes Foto aus. Am Strand finden zwei Figuren auf der Suche nach Dingen plötzlich einen altersschwachen Hut! Und schon geht es los mit den Geschichten, Collagen und Kritzeleien. Eine nach der anderen bedecken großformatige Fotografien die Wände und bilden ein vergängliches surrealistisches Fresko: darauf Malstriche, Schablonen und einige geschriebene Worte als Hommage an Magritte!

Um 16:30 Uhr – 35 Min. – Junges Publikum

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité