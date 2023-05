Festival de la Chanson à Texte de Montcuq 2023: Chanson Plus Bifluorée et Marie Cheyenne (1ere partie) Cour de la Fondation Apprentis d’Auteuil, 22 juillet 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Marie Cheyenne est la lauréate du Café chantant 2022 du festival. Artiste touche-à-tout, cette talentueuse chanteuse et compositrice a convaincu le jury qui l’a programmée pour 2023. Musicienne confirmée, diplômée du conservatoire de Strasbourg en flûte traversière et pédagogie, elle enseigne la musique dans différentes structures. Parfois remplaçante au poste de piccolo de l’orchestre philharmonique de Strasbourg, elle pratique par ailleurs l’humour musical et l’art du clown au sein de troupes pluridisciplinaires en Alsace, ou chante du swing en trio. Passionnée de chanson française, elle remporte en 2017 le tremplin du festival «En mai chante ce kil te plaît» de Sélestat. En 2018, elle sort son EP «À plume de peau» et remporte le prix du jury du trophée Brassens de la chanson de Sète. En 2018, on la retrouve en finale du concours «Festiv’en marche» de Mouhet. En mars 2020, elle sort en auto production son premier album «Drôle d’histoire».

Chanson Plus Bifluorée. Présente-t-on encore les «Biflus»? Depuis 40 ans, le quatuor, puis le trio de Chanson Plus Bifluorée a régalé toutes les scènes de France et de Navarre avec leurs parodies chantées. Ainsi que l’observe Bertrand Dicale, «Chanson Plus Bifluorée a mis un nez rouge à la chanson française, et pas n’importe quel nez rouge: une sorte de rouge étalon, référence majeure d’un art poétique et joyeux qui a renouvelé, et pour longtemps, les manières de la parodie chantée». Ces trois fous chantants ont donné plus de 2000 concerts et enregistré une vingtaine d’albums. Inusables et inoxydables, ils continuent à remplir les salles. Leur spectacle d’adieu «Au revoir et merci» où ils reprennent leurs plus grands succès, émaillés de surprises et de nouvelles créations, pourrait bien durer encore quelques années. «En fait, on n’arrêtera de sauter sur les scènes comme des biquets que quand nos déambulateurs nous l’imposeront», affirme le trio de joyeux trublions. Sur scène Sylvain Richardot, Xavier Cherrier et Michel Puyau font preuve de la même énergie et d’un talent époustouflant à se renouveler. Une bien belle manière de remercier un public de fidèles, toutes générations confondues, qui les suit depuis si longtemps. C’est l’événement de ce festival 2023..

2023-07-22 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-22 . 15 EUR.

Cour de la Fondation Apprentis d’Auteuil

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Marie Cheyenne is the winner of the festival’s 2022 Café chantant. A versatile artist, this talented singer and composer convinced the jury who programmed her for 2023. An experienced musician, she graduated from the Strasbourg Conservatory in flute and pedagogy, and teaches music in different structures. Sometimes substitute piccolo player in the Strasbourg Philharmonic Orchestra, she also practices musical humor and clowning in multidisciplinary troupes in Alsace, or sings swing in trio. Passionate about French song, she wins in 2017 the springboard of the festival « En mai chante ce kil te plaît » in Sélestat. In 2018, she released her EP « À plume de peau » and won the jury prize of the Brassens de la chanson trophy in Sète. In 2018, we find her in the final of the competition « Festiv’en marche » of Mouhet. In March 2020, she released her first album « Drôle d’histoire ».

Chanson Plus Bifluorée. Do we still present the « Biflus »? For 40 years, the quartet, then the trio of Chanson Plus Bifluorée has regaled all the stages of France and Navarre with their sung parodies. As Bertrand Dicale observes, « Chanson Plus Bifluorée has put a red nose to French song, and not just any red nose: a sort of red standard, a major reference of a poetic and joyful art that has renewed, and for a long time, the ways of sung parody ». These three crazy singers have given more than 2000 concerts and recorded about twenty albums. Unfailing and rustproof, they continue to fill the halls. Their farewell show, « Au revoir et merci », in which they perform their greatest hits, with surprises and new creations, could well last a few more years. « In fact, we’ll only stop jumping around on stages like beasts of burden when our walkers force us to, » says the trio of merrymakers. On stage, Sylvain Richardot, Xavier Cherrier and Michel Puyau show the same energy and an amazing talent to renew themselves. A very nice way to thank a faithful audience, all generations included, which has followed them for so long. It is the event of this festival 2023.

Marie Cheyenne es la ganadora del Café chantant 2022 del festival. Artista polifacética, esta cantante y compositora de talento convenció al jurado, que la programó para 2023. Músico experimentado, se licenció en flauta travesera y pedagogía en el Conservatorio de Estrasburgo, y enseña música en diversas estructuras. A veces es flautista suplente en la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo, y también hace humor musical y clown en grupos multidisciplinares de Alsacia, o canta swing en trío. Apasionada de la canción francesa, ganó el trampolín del festival « En mai chante ce kil te plaît » de Sélestat en 2017. En 2018, lanzó su EP « À plume de peau » y ganó el premio del jurado en el trofeo Brassens de la chanson de Sète. En 2018, estuvo en la final del concurso « Festiv’en marche » de Mouhet. En marzo de 2020, publica su primer álbum autoproducido « Drôle d’histoire ».

Chanson Plus Bifluorée. ¿Se siguen presentando los « Biflus »? Desde hace 40 años, el cuarteto, luego trío de Chanson Plus Bifluorée deleita todos los escenarios de Francia y Navarra con sus parodias cantadas. Como observa Bertrand Dicale, « Chanson Plus Bifluorée ha puesto una nariz roja a la canción francesa, y no una nariz roja cualquiera: una especie de estandarte rojo, una referencia mayor para un arte poético y alegre que ha renovado, y durante mucho tiempo, las formas de la parodia cantada ». Estos tres locos cantantes han dado más de 2000 conciertos y grabado una veintena de discos. Siguen llenando teatros con sus actuaciones inalterables e inoxidables. Su espectáculo de despedida « Au revoir et merci », en el que repasan sus grandes éxitos, con algunas sorpresas y nuevas creaciones, bien podría durar algunos años más. « De hecho, no dejaremos de saltar por los escenarios como bestias de carga hasta que nuestros andadores nos obliguen a ello », afirma el trío de alegres alborotadores. Sobre el escenario, Sylvain Richardot, Xavier Cherrier y Michel Puyau muestran la misma energía y una capacidad de renovación pasmosa. Una buena manera de dar las gracias a un público fiel de todas las generaciones que les sigue desde hace tanto tiempo. Este es el acontecimiento de este festival 2023.

Marie Cheyenne ist die Gewinnerin des Café chantant 2022 des Festivals. Als Allround-Künstlerin hat diese talentierte Sängerin und Komponistin die Jury überzeugt, die sie für 2023 ins Programm aufgenommen hat. Als erfahrene Musikerin, die am Straßburger Konservatorium ein Diplom in Querflöte und Pädagogik erworben hat, unterrichtet sie Musik in verschiedenen Einrichtungen. Manchmal springt sie als Piccoloflötistin bei den Straßburger Philharmonikern ein. Außerdem übt sie musikalischen Humor und die Kunst des Clowns in multidisziplinären Truppen im Elsass aus oder singt Swing im Trio. Als leidenschaftliche Anhängerin des französischen Chansons gewann sie 2017 den Sprungbrettwettbewerb des Festivals « En mai chante ce kil te plaît » in Sélestat. 2018 veröffentlichte sie ihre EP « À plume de peau » und gewann den Preis der Jury der Trophée Brassens de la Chanson in Sète. 2018 findet man sie im Finale des Wettbewerbs « Festiv’en marche » in Mouhet. Im März 2020 veröffentlicht sie in Eigenproduktion ihr erstes Album « Drôle d’histoire ».

Chanson Plus Bifluorée (Chanson Plus Bifluorée). Gibt es noch die « Biflus »? Seit 40 Jahren hat das Quartett und später das Trio von Chanson Plus Bifluorée alle Bühnen in Frankreich und Navarra mit ihren gesungenen Parodien beglückt. Bertrand Dicale kommentiert: « Chanson Plus Bifluorée hat dem französischen Chanson eine rote Nase verpasst, und zwar nicht irgendeine rote Nase: eine Art roter Standard, die wichtigste Referenz einer poetischen und fröhlichen Kunst, die die Art und Weise der gesungenen Parodie für lange Zeit erneuert hat ». Die drei singenden Verrückten haben über 2000 Konzerte gegeben und zwanzig Alben aufgenommen. Sie sind unverwüstlich und rostfrei und füllen weiterhin die Säle. Ihre Abschiedsshow « Au revoir et merci », in der sie ihre größten Erfolge wiederholen, gespickt mit Überraschungen und neuen Kreationen, könnte durchaus noch ein paar Jahre dauern. « Eigentlich werden wir erst dann aufhören, wie Ziegen über die Bühnen zu hüpfen, wenn unsere Rollatoren es uns vorschreiben », sagt das Trio der fröhlichen Chaoten. Auf der Bühne zeigen Sylvain Richardot, Xavier Cherrier und Michel Puyau die gleiche Energie und ein atemberaubendes Talent, sich immer wieder zu erneuern. Eine schöne Art, sich bei einem treuen Publikum aller Generationen zu bedanken, das ihnen schon so lange folgt. Es ist das Ereignis dieses Festivals 2023.

Mise à jour le 2023-05-21 par OT Cahors – Vallée du Lot