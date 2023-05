Festival de la Chanson à Texte de Montcuq 2023: Hélène Piris et le duo Lili Cros et Thierry Chazelle Cour de la Fondation Apprentis d’Auteuil, 20 juillet 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Hélène Pris a trempé sa belle plume dans l’encre de la finesse et de la poésie, avec des textes bourrés d’intelligence, pétillants, décalés, un brin piquants. Son album «Tour du monde» nous l’avait montrée sage et douce, charmeuse aussi, enrobée d’une musique chaude et boisée aux accents classiques plutôt rassurants. Mais ça, c’était avant. Avant qu’elle ne décide de mettre son humour décapant au service de chansons incisives où tout le monde en prend pour son grade: l’injustice, la précarité, le patriarcat, la course sans fin de l’ultra libéralisme… Par sa présence scénique, son agilité vocale et sa façon d’être et de chanter, Hélène Piris ne ressemble à aucune autre. Son nouvel album «Non mais on va s’en sortir» est paru en septembre 2021. Nous, on ne demande qu’à la croire! C’est cette chanteuse survitaminée que le festival a la joie d’accueillir pour la soirée d’ouverture.

Lili Cros et Thierry Chazelle sont un couple, à la ville comme à la scène, et ces deux musiciens éclectiques et sémillants ont bien fait de se rencontrer. Ils produisent leur premier album «Voyager léger» en 2011, album qui remporte le coup de cœur de l’Académie Charles Cros. Deux autres albums s’ensuivront, 850 concerts, ainsi que des tournées qui voient leur apogée à l’Olympia en 2019. Le duo sort en février 2021 son quatrième opus «Hip!Hip!Hip!». Lili est chanteuse, bassiste et guitariste, Thierry chanteur et guitariste. La musique, elle, est écrite à quatre mains. Leurs textes ciselés, leurs mélodies entraînantes, leur humour, leur complicité et leur énergie communicatives, emballent le public qui est unanime: leurs chansons font du bien. Avec eux, la vie est là, avec ses petits bonheurs, sa fantaisie, sa tendresse, ses clins d’œil. Bref, une antidote à la morosité ambiante..

2023-07-20 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-20 . 10 EUR.

Cour de la Fondation Apprentis d’Auteuil

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Hélène Pris has dipped her beautiful pen in the ink of finesse and poetry, with texts full of intelligence, sparkling, offbeat, and a little bit spicy. Her album « Tour du monde » showed her to be wise and gentle, charming too, wrapped in a warm and woody music with reassuring classical accents. But that was before. Before she decided to use her caustic humor in incisive songs where everyone gets a piece of her mind: injustice, precariousness, patriarchy, the endless race of ultra liberalism… With her stage presence, her vocal agility and her way of being and singing, Hélène Piris is unlike any other. Her new album « Non mais on va s’en sortir » was released in September 2021. We just want to believe her! It’s this supercharged singer that the festival has the joy to welcome for the opening night.

Lili Cros and Thierry Chazelle are a couple, both in the city and on stage, and these two eclectic and lively musicians have done well to meet. They produce their first album « Voyager léger » in 2011, an album that wins the « coup de c?ur » of the Académie Charles Cros. Two other albums will follow, 850 concerts, as well as tours that culminate in the Olympia in 2019. The duo released in February 2021 its fourth opus « Hip! Hip! Hip! ». Lili is a singer, bassist and guitarist, Thierry singer and guitarist. The music is written by four hands. Their chiseled texts, their catchy melodies, their humor, their complicity and their communicative energy, thrill the public who are unanimous: their songs do good. With them, life is there, with its little pleasures, its fantasy, its tenderness, its winks. In short, an antidote to the ambient gloom.

Hélène Pris ha mojado su hermosa pluma en la tinta de la delicadeza y la poesía, con letras llenas de inteligencia, chispeantes, fuera de lo común y un toque picante. Su álbum « Tour du monde » la mostraba sabia y amable, encantadora también, envuelta en una música cálida y amaderada con tranquilizadores acentos clásicos. Pero eso era antes. Antes de que decidiera utilizar su humor cáustico en canciones incisivas en las que todo el mundo se descojona de la injusticia, la precariedad, el patriarcado, la carrera sin fin del ultraliberalismo… Con su presencia escénica, su agilidad vocal y su forma de ser y de cantar, Hélène Piris no se parece a ninguna otra. Su nuevo álbum « Non mais on va s’en sortir » salió a la venta en septiembre de 2021. ¡Sólo nos queda creerla! El festival se complace en acoger a esta cantante sobrealimentada en la noche inaugural.

Lili Cros y Thierry Chazelle son pareja, tanto en la ciudad como en el escenario, y estos dos músicos eclécticos y llenos de vida acertaron al conocerse. Produjeron su primer álbum « Voyager léger » en 2011, que ganó el « coup de cœur » de la Académie Charles Cros. Siguieron dos álbumes más, 850 conciertos y giras que culminaron en el Olympia en 2019. En febrero de 2021, el dúo lanzó su cuarto opus « Hip!Hip!Hip! Lili es cantante, bajista y guitarrista, Thierry cantante y guitarrista. La música está escrita a cuatro manos. Sus letras bien elaboradas, sus melodías pegadizas, su humor, su complicidad y su energía comunicativa entusiasman al público, que es unánime: sus canciones hacen bien. Con ellas, la vida está ahí, con sus pequeños placeres, su fantasía, su ternura, sus guiños. En resumen, un antídoto contra la melancolía reinante.

Hélène Pris hat ihre schöne Feder in die Tinte der Feinheit und Poesie getaucht, mit Texten, die vor Intelligenz strotzen, funkelnd, schräg und ein bisschen pikant sind. Ihr Album « Tour du monde » hatte sie uns als weise und sanftmütig, aber auch charmant gezeigt, umhüllt von einer warmen, holzigen Musik mit eher beruhigenden klassischen Akzenten. Aber das war vorher. Bevor sie sich dazu entschloss, ihren Humor in den Dienst ihrer prägnanten Lieder zu stellen, in denen jeder sein Fett wegbekommt: Ungerechtigkeit, Prekarität, das Patriarchat, der endlose Wettlauf des Ultraliberalismus… Mit ihrer Bühnenpräsenz, ihrer stimmlichen Beweglichkeit und ihrer Art zu sein und zu singen ist Hélène Piris mit keiner anderen vergleichbar. Ihr neues Album « Non mais on va s’en sortir » ist im September 2021 erschienen. Wir wollen ihr einfach nur glauben! Das Festival freut sich, diese aufgeladene Sängerin am Eröffnungsabend begrüßen zu dürfen.

Lili Cros und Thierry Chazelle sind ein Paar, sowohl in der Stadt als auch auf der Bühne, und diese beiden eklektischen und temperamentvollen Musiker haben gut daran getan, sich zu treffen. Sie produzierten 2011 ihr erstes Album « Voyager léger », das den Coup de c?ur der Académie Charles Cros gewann. Es folgten zwei weitere Alben, 850 Konzerte sowie Tourneen, die 2019 im Olympia ihren Höhepunkt erreichten. Im Februar 2021 veröffentlichte das Duo sein viertes Werk « Hip!Hip!Hip! ». Lili ist Sängerin, Bassistin und Gitarristin, Thierry Sänger und Gitarrist. Die Musik wird von vier Händen geschrieben. Ihre fein ziselierten Texte, ihre mitreißenden Melodien, ihr Humor, ihre Komplizenschaft und ihre ansteckende Energie begeistern das Publikum, das einstimmig der Meinung ist, dass ihre Lieder gut tun. Mit ihnen ist das Leben da, mit seinen kleinen Freuden, seiner Fantasie, seiner Zärtlichkeit und seinem Augenzwinkern. Kurzum, ein Gegenmittel gegen die vorherrschende Schwermut.

