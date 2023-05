Festival de la Chanson à Texte de Montcuq 2023: Soirée d’ouverture Cour de la Fondation Apprentis d’Auteuil, 19 juillet 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Inauguration officielle du festival avec la participation de la chorale montcuquoise Viva Voce placée sous la direction du chef de chœur Jean-Marie Rodrigues. Au programme une sélection de chansons et de textes francophones. Prises de parole, concert, puis partage d’un apéritif.

Exposition des photos des éditions précédentes de Didier Cazaban pendant toute la durée du festival.

Entrée libre et gratuite..

2023-07-19 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-19 . EUR.

Cour de la Fondation Apprentis d’Auteuil

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Official opening of the festival with the participation of the Montcuquoise choir Viva Voce under the direction of the choirmaster Jean-Marie Rodrigues. On the program a selection of French songs and texts. Speeches, concert, then sharing of an aperitif.

Exhibition of photos of the previous editions of Didier Cazaban during the whole festival.

Free entrance.

Inauguración oficial del festival con la participación del coro de Montcuquoise Viva Voce bajo la dirección del director Jean-Marie Rodrigues. El programa incluirá una selección de canciones y textos franceses. Discursos, concierto, seguido de un aperitivo.

Exposición de fotos de ediciones anteriores a cargo de Didier Cazaban durante todo el festival.

Entrada gratuita.

Offizielle Eröffnung des Festivals mit der Teilnahme des Chors Viva Voce aus Montcuquoise unter der Leitung des Chorleiters Jean-Marie Rodrigues. Auf dem Programm steht eine Auswahl an frankophonen Liedern und Texten. Redebeiträge, Konzert und Aperitif.

Didier Cazaban stellt während des gesamten Festivals Fotos von früheren Ausgaben aus.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-05-21 par OT Cahors – Vallée du Lot