Exposition Ludivine Vayssade cour de la filature Salles-la-Source, 15 septembre 2023, Salles-la-Source.

Salles-la-Source,Aveyron

Papiers, cartons, toiles de Ludivine Vayssade à la Galerie Trame d’Arts..

2023-09-15 fin : 2023-09-17 . EUR.

cour de la filature

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie



Paper, cardboard and canvas by Ludivine Vayssade at Galerie Trame d’Arts.

Papel, cartón y lienzo de Ludivine Vayssade en la galería Trame d’Arts.

Papiere, Kartons, Gemälde von Ludivine Vayssade in der Galerie Trame d’Arts.

Mise à jour le 2023-09-26 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC