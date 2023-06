Festival L’Art et la Matière Cour de la Collegiale Saint-Donat-sur-l’Herbasse, 3 juin 2023, Saint-Donat-sur-l'Herbasse.

Saint-Donat-sur-l’Herbasse,Drôme

Festival dont l’objectif est de mettre en résonance des œuvres d’art contemporaines et des lieux du Patrimoine. Offrir une belle visibilité aux artistes et ouvrir cet art au plus large public, tels sont nos buts.

RDV dans la cour du cloitre !.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-18 . .

Cour de la Collegiale SAINT DONAT SUR L’HERBASSE

Saint-Donat-sur-l’Herbasse 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Festival whose objective is to bring together works of contemporary art and heritage sites of the Drôme des Collines. Our goals are to give artists a great visibility and to open up this art to the widest public.

El objetivo de este festival es reunir obras de arte contemporáneo y sitios patrimoniales. Nuestro objetivo es dar a conocer a los artistas y abrir este arte al público más amplio posible.

¡Nos vemos en el patio del claustro!

Ein Festival, dessen Ziel es ist, zeitgenössische Kunstwerke und Orte des Kulturerbes in Resonanz zu bringen. Unser Ziel ist es, den Künstlern eine gute Sichtbarkeit zu bieten und diese Kunst einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Wir sehen uns im Innenhof des Klosters!

