Repas’re Café Cour de la Cantine Alès, 21 octobre 2023, Alès.

Repas’re Café Samedi 21 octobre, 10h00 Cour de la Cantine

De 10h à 16h, apportez vos objets en panne et venez les réparer avec nous, ou si vous voulez aider.

A partir de midi, repas commun, apportez ce que vous voulez, ou rien, et venez partager !

L’atelier se tiendra derrière la Cantine, dans sa cour, accessible au fond de la place Dupuy, parking entre la Bourse du travail et l’école.

En cas de mauvais temps, repli sur la Boutique au 5 rue Rochabelle.

Cour de la Cantine Place Dupuy 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00