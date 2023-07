Vide grenier du livre et de l’écrit Cour de la bibliothèque et de l’école Saint-Martin-de-Jussac, 17 septembre 2023, Saint-Martin-de-Jussac.

Saint-Martin-de-Jussac,Haute-Vienne

Découvrez ce vide grenier de particuliers de tout ce qui se rapporte au Livre et à l’écrit: livres d’occasions, timbres, cartes postales, stylos, objets de décors ayant pour thème le livre et l’écrit, petits meubles de bureau, plumiers, etc. Un apéritif sera organisé à 12h30. Les exposants seront reçus autour d’un café et viennoiseries, le repas du midi sera pris en commun avec les membres de l’association. 2€ le mètre, inscription souhaitée par téléphone, les tables ne sont pas fournies..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Cour de la bibliothèque et de l’école

Saint-Martin-de-Jussac 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover this private garage sale of everything related to books and the written word: second-hand books, stamps, postcards, pens, book-themed decorative items, small office furniture, pencil boxes, etc. An aperitif will be served at 12:30 pm. Exhibitors will be welcomed with coffee and pastries, and lunch will be shared with members of the association. 2? per meter, registration by telephone, tables not provided.

Descubra esta venta de garaje privada de todo lo relacionado con los libros y la palabra escrita: libros de segunda mano, sellos, postales, bolígrafos, objetos de decoración con temática de libros, pequeño mobiliario de oficina, cajas de lápices, etc. A las 12.30 se servirá un aperitivo. Se dará la bienvenida a los expositores con café y pastas, y se compartirá el almuerzo con los miembros de la asociación. 2? por metro, inscripción por teléfono, no se proporcionan mesas.

Entdecken Sie diesen privaten Flohmarkt für alles, was mit Büchern und Schrift zu tun hat: gebrauchte Bücher, Briefmarken, Postkarten, Stifte, Dekorationsgegenstände zum Thema Buch und Schrift, kleine Büromöbel, Federmappen usw. Um 12:30 Uhr findet ein Aperitif statt. Die Aussteller werden mit Kaffee und Gebäck empfangen, das Mittagessen wird gemeinsam mit den Mitgliedern des Vereins eingenommen. 2? pro Meter, Anmeldung per Telefon erwünscht, Tische werden nicht gestellt.

